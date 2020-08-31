محكمة اغتيال الحريري: جلسة تمهيدية ثانية بقضية عياش.. 16 سبتمبر

أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان - في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، اليوم الاثنين، تعميما يحدّد موعدًا لعقد جلسة تمهيدية ثانية في قضية اتهام سليم عياش بارتكاب واقعة القتل في 16 سبتمبر المقبل.





ويعقد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان، دانيال فرانسين، جلسة تمهيدية ثانية في 16 سبتمبر 2020، وفقا لما ورد في التعميم.