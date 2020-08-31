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برلمان

أبو العينين: القوات المسلحة تضرب المثل الأعلى في التضحية .. وشهداء الجيش ذكراهم خالدة في وجدان الأمة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:48 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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نعى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، شهداء الوطن الأبرار من القوات المسلحة، الذين  استشهدوا بالأمس، انتصارا للحق، وإعلاءً لكلمة الوطن، مؤكدًا أن ذكراهم ستظل خالدة باقية في وجدان الأمة، وتاريخ البلاد، كرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ووعدوا فأوفوا، وبذلوا دماءهم وأرواحهم كي تبقى مصر قوية شامخة، أبية على الأعداء.

وأشاد النائب محمد أبو العينين، بجهود القوات المسلحة في مواجهة العناصر التكفيرية، قائلًا: "قواتنا الباسلة ما زالت تضرب المثل الأعلى في التضحية والفداء، والذود عن البلاد وحماية الكرامة المصرية والتراب الوطني، بما تملك من عزيمة الانتصار على الإرهاب لاقتلاع جذوره وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم". 

وأكد أبو العينين أن مصر تخوض حرب وجود، وحرب هوية، حرب مصير، ضد عدو غاشم يختبئ خلف أستار هلامية من التدين المغلوط، والفهم المتطرف، مؤكدًا أن الجيش المصري العظيم، لم ولن ينفك عن تطهير البلاد من تلك العناصر الإجرامية، ويحقق يوما بعد الآخر انتصارات عظمى ويسطر تاريخا دوليا في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

 
وشدد عضو مجلس النواب على الدعم والمساندة للقوات المسلحة المصرية، في حربها على الإرهاب وجهودها الحثيثة في حماية الوطن والدفاع عن حدوده، والتضحية من أجل رفعته وكرامته، متوجها بالدعاء للضحايا: "رحم الله شهداءنا الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم الصبر والسلوان".

ونجحت جنود قواتنا المسلحة بالأمس، في إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية، وتصفية 73 تكفيريا بسيناء، ولا زالت الجهود مستمرة – بحسب المتحدث الرسمي للقوات المسلحة – لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة واستمرارًا للنجاحات المتتالية.

إن قواتنا المسلحة الباسلة ما زالت تضرب المثل الأعلى في التضحية والفداء، والذود عن البلاد وحماية الكرامة المصرية والتراب...

تم النشر بواسطة ‏‎Mohamed M. Abou El Enein‎‏ في الاثنين، ٣١ أغسطس ٢٠٢٠
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