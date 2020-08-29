أبو_العينين: الجيش والشرطة عيون مصر الساهرة وصمام الأمان لحاضرها ومستقبلها

محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل المرابطين على الحدود والساهرين على الأمن الذين أقسموا على الدفاع عن الوطن وحملوا أرواحهم على أكفهم فداء لبلدهم فكانوا بحق صمام الأمان لحاضر مصر ومستقبلها. وجه النائب، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية لأبطالورجال الشرطة البواسل المرابطين على الحدود والساهرين على الأمن الذين أقسموا على الدفاع عن الوطن وحملوا أرواحهم على أكفهم فداء لبلدهم فكانوا بحق صمام الأمان لحاضر مصر ومستقبلها.













وقال النائب محمد أبو العينين، إن الجميع يعلم كيف كانت الحالة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا منذ 6 سنوات، وكيف كانت تعاني من الفشل السياسي والأزمة الاقتصادية وسوء الإدارة، وكان الجميع يراهن هل ستقوم مصر أم أهل الشر سينجحون في إسقاطها، متابعًا: "ولكن إرادة الشعب وشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت مفتاحا لنجاح مصر في تجاوز هذه المرحلة الصعبة".









محمد أبو العينين ، في كلمته بالجلسة العامة في ختام دور الانعقاد الخامس، أن الرئيس استطاع أن يجمع كل القوى الوطنية علي قلب رجل واحد وعلى هدف واحد، فوجدنا مجلس النواب والحكومة والقوى السياسية ومؤسسات الدولة السيادية والرقابية، كلها قالت كلمة واحدة: "خلف الرئيس نعمل معا من أجل مصر"، مؤكدا أن التاريخ سيسطر اسـم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحروف من نـور، لما قام به لإنقاذ الوطن وتحقيق نهضته.

وأضاف النائب، في كلمته بالجلسة العامة في ختام دور الانعقاد الخامس، أن الرئيس استطاع أن يجمع كل القوى الوطنية علي قلب رجل واحد وعلى هدف واحد، فوجدنا مجلس النواب والحكومة والقوى السياسية ومؤسسات الدولة السيادية والرقابية، كلها قالت كلمة واحدة: "خلف الرئيس نعمل معا من أجل مصر"، مؤكدا أن التاريخ سيسطر اسـم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحروف من نـور، لما قام به لإنقاذ الوطن وتحقيق نهضته.









وتابع: "من حقنا أن نفخر بمصر الجديدة القوية التي تواكب الحاضر وتصنع المستقبل، التي تتمتع بثقل دولي.. ومكانة عالمية.. وريـــادة إقليميـــة".





ووجه حديثه للنواب قائلًا: "أذكركم بـ 6 سنوات مضت، عندما كان الرئيس في الأمم المتحدة، واختتم ختتم حديثه بـ تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر، كانت هذه الكلمات رسالة للعالم بأن لمصر برنامجا للعبور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الأمني".





أبو العينين إلى أن ما حققته مصر خلال السنوات الست الماضية هو بحق ملحمة وطنية وقصة نجاح تدرس، ملحمة قادها قائِد وَطني مُخلص، لا يعرف المستحيل، وبطلها شعب واعٍ يثبت كل يوم عظمتـه وعراقتـه وكبريـاءه وتفــرده في صناعــة الحضارة، مضيفًا أننا حققنا عبورا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا كبيرا رغم ما واجهناه ولا نزال من مؤامرات ومخططات وإرهاب. وأشارإلى أن ما حققته مصر خلال السنوات الست الماضية هو بحق ملحمة وطنية وقصة نجاح تدرس، ملحمة قادها قائِد وَطني مُخلص، لا يعرف المستحيل، وبطلها شعب واعٍ يثبت كل يوم عظمتـه وعراقتـه وكبريـاءه وتفــرده في صناعــة الحضارة، مضيفًا أننا حققنا عبورا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا كبيرا رغم ما واجهناه ولا نزال من مؤامرات ومخططات وإرهاب.





وأكد أن "مصر نجحت في استعادة ريادتها العربية والأفريقية، ووثقت علاقاتها مع جميع القوى الدولية، وتدير سياستها الخارجية بحكمة وقــوة، فنحن مع السلام والحلول السياسية، لكننا نملك كل مصادر القوة التي تحمى أمننا القومي وتدافع عن مصالحنا الحيوية".









وتحدث عن دور مجلس النواب، قائلًا: "مجلس النواب الحالي، قام بعمل تاريخي وفريد في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية"، مؤكدا أن الفرصة لم تكن مهيأة إلا لمجلس يعي متطلبات المرحلة، وقدسية الرسالة التي يؤديها.

















ووجه أبو العينين حديثه للنواب قائلا: "إن العمل الذي أنجزتموه لابد أن يكون في عقيدة كل من تتحدثون معه، لأن هناك غيابا في المعلومات لدى الرأي العام، ويجب أن نسوق ما أنجزه هذا المجلس"، متابعا: "فخور بكم وبما أنجزناه، فنحن في ملحمة وطنية كبيرة"، مؤكدا أن النواب الحاليين سيكون لهم حظ كبير في البرلمان القادم، كما أن رئيس المجلس سيكون له حظ كبير أيضا.





#أبو_العينين: الجيش والشرطة عيون مصر الساهرة وصمام الأمان لحاضرها ومستقبلها تم النشر بواسطة ‏‎Mohamed M. Abou El Enein‎‏ في السبت، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٠

وأشاد النائببما قامت به الحكومة الحالية والسابقة من إنجازات، موجها التحية لأجهزة الدولة السيادية والرقابية التي تسهر على أمن مصر وتعمل في صمت دفاعها عن سلامتها واستقرارها.