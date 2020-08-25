أبو العينين عن قانون الإجراءات الضريبية: نقلة حضارية وبه مزايا عديدة للدولة والممول.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية.









وأعلن النائب محمد أبو العينين تأييده لـ لمشروع قانون الإجراءات الضريبية، قائلا: "القانون نقلة حضارية لمنظومة الضرائب وإيرادات الضرائب تمثل 75% من إيرادات الدولة".









واعترض النائب محمد أبو العينين على ما تضمنته المادة 71 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد من معاقبة من يتأخر عن التقدم بالإقرار الضريبي لمدة تتجاوز ستين يومًا بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.









وقال أبو العينين إن إقرار عقوبة الحبس على هذه المخالفة يتعارض مع جهود الدولة لجذب المستثمرين ويسبب الفزع لدى الممولين، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك توازن بين العقوبة والمخالفة، مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة مع زيادة الحد الأقصى للغرامة.









وأكد النائب محمد أبو العينين، أهمية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد للممول والدولة، مشيرا إلى أنه نقلة حضارية تسهم في تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب وتقليل وقت وتكلفة سداد الضرائب، وهو ما يؤدى لتحسن بيئة الاستثمار وزيادة الإيرادات الضريبية.









وأشار أبو العينين في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون اليوم، إلى أن مشروع القانون يستهدف حصر المجتمع الضريبي بشكل أفضل، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم الإقرارات إلكترونيا والتحصيل إلكترونيا، والتحول من النظام الورقي إلى النظام الرقمي وتبسيط وميكنة جميع الإجراءات الضريبية من خلال نافذة واحدة، وتوحيد جميع الإجراءات الخاصة بجميع الضرائب في قانون واحد.



