أبو العينين: ما أنجزته مصر من عبور اقتصادي واجتماعي وسياسي وأمني نتاج إرادة شعب ورؤية قائد لا يعرف المستحيل

النائب محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة للبرلمان:





مجلس النواب الحالي قام بعمل تاريخي ووضع الأساس التشريعي لمسيرة البناء والتنمية الشاملة

من حقنا أن نفخر بما حققته مصر وكيف انتقلت من دولة على شفا الانهيار لدولة قوية

كل التحية لأبطال قواتنا المسلحة والشرطة صمام الأمان لحاضر مصر ومستقبلها

أجهزة الدولة السيادية والرقابية عيون مصر الساهرة التي تعمل في صمت دفاعا عن سلامتها واستقرارها

الدكتور على عبد العال قاد بحكمة ووطنية دفة العمل البرلماني وكان أمينا على الالتزام بأحكام الدستور ومساندا لجهود الدولة





قال النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مجلس النواب الحالي، قام بعمل تاريخي وفريد في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، مؤكدا ان الفرصة لم تكن مهيأة إلا لمجلس يعي متطلبات المرحلة، وقدسية الرسالة التي يؤديها.





وأضاف ابو العينين، في كلمته بالجلسة العامة، في ختام دور الانعقاد الخامس، اذكركم ب 6 سنوات مضت، عندما كان الرئيس في الامم المتحدة، واختتم حديثه بـ"تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر"، كانت هذه الكلمات رسالة للعالم بأن لمصر برنامج للعبور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني.





وتابع: جميعكم تعلمون كيف كانت الحالة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا منذ 6 سنوات. كيف كانت تعاني من الفشل السياسي والأزمة الاقتصادية وسوء الادارة، وكان الجميع يراهن هل ستقوم مصر أم أهل الشر سينجحون في إسقاطها. ولكن إرادة الشعب وشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت مفتاح نجاح مصر في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.





وأشار الى أن الرئيس استطاع ان يجمع كل القوى الوطنية على قلب رجل واحد وعلى هدف واحد، فوجدنا مجلس النواب والحكومة والقوى السياسية ومؤسسات الدولة السيادية والرقابية، كلها قالت كلمة واحدة خلف الرئيس "نعمل معا من أجل مصر". مؤكدا أن التاريخ سيسطر اسـم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحروف من نـور، لما قام به لإنقاذ الوطن وتحقيق نهضته.





وأضاف من حقنا أن نفخر بمصر الجديدة القوية التي تواكب الحاضر وتصنع المستقبل، التي تتمتع بثقل دولي.. ومكانة عالمية.. وريـــادة إقليميـة.





ونوه أبو العينين إلى إن ما حققته مصر خلال السنوات الست الماضية؛ هو بحق ملحمة وطنية وقصة نجاح تدرس. ملحمة قادها قائِد وَطني مُخلص، لا يعرف المستحيل، وبطلها شعب واعى يثبت كل يوم عظمتـه وعراقتـه وكبريائه وتفــرده في صناعــة الحضارة. مضيفا أننا حققنا عبور اقتصادي واجتماعي وأمنى وسياسي كبير رغم ما واجهناه وما نزال من مؤامرات ومخططات وإرهاب.





وأضاف أن مصر نجحت في استعادة ريادتها العربية والأفريقية، ووثقت علاقاتها مع كافة القوى الدولية، وتدير سياستها الخارجية بحكمة وقــوة. فنحن مع السلام والحلول السياسية، لكننا نملك كل مصادر القوة التي تحمى أمننا القومي وتدافع عن مصالحنا الحيوية.





وواصل حديثه:" بكل فخر واعتزاز وبعد انضمامي لمجلس النواب تعرفت على عالم جليل سمعت عنه في البرلمانات الدولية، وكنت أرى مصر في شخص الدكتور على عبدالعال وهو يحاضر العالم، ويدافع عن الامة العربية والاسلامية، وليس عن مصر فقط .





وأضاف أن رئيس المجلس يحترمه الجميع لحنكته السياسية، ومكانته كأستاذ جامعي جليل تتلمذت على يديه أجيال عديدة في القانون، قاد بحكمة ووطنية، دفة العمل البرلماني، وكان بحق حارسا على الدستور لم يقبل أن يمر قانون وبه شبه مخالفة للدستور.





ووجه ابو العينين حديثه للنواب: إن العمل الذي أنجزتموه لابد ان يكون في عقيدة كل من تتحدثون معه، لان هناك غيابا في المعلومات لدى الرأي العام، ويجب أن نسوق ما أنجزه هذا المجلس، متابعا:" فخور بكم وبما أنجزناه، فنحن في ملحمة وطنية كبيرة " مؤكدا أن النواب الحاليين سيكون لهم حظا كبيرا في البرلمان القادم، كما أن رئيس المجلس سيكون له حظا كبيرا أيضا.





ووجه أبو العينين التحية لأبطال قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل المرابطين على الحدود والساهرين على الأمن، الذين أقسموا على الدفاع عن الوطن، وحملوا أرواحهم على أكفهم فداء لبلدهم، فكانوا بحق صمام الأمان لحاضر مصر ومستقبلها.



