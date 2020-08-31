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أخبار العالم

إسرائيل: طائرة الوفد الزائر لـ الإمارات مستأجرة.. وخطط الرحلات المنتظمة مرهونة بقرار دولة ثالثة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، ليور حياة، أن الرحلات الجوية المباشرة المنتظمة بين إسرائيل والإمارات ستكون على جدول أعمال الاجتماعات بين المسئولين في البلدين يومي الاثنين والثلاثاء.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، يُنظر إلى الرحلات على أنها ملف رئيسي للمساعدة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

ووصفت رحلة طيران إل عال يوم الإثنين بأنها أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي، إلا أنها كانت في الواقع طائرة مستأجرة خاصة ولا توجد حاليًا خطط معروفة لشركات طيران إسرائيلية أو إماراتية لتدشين خطوط جوية بين البلدين.

وأوضح المتحدث أنه لا يعرف ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستوافق على رحلات جوية منتظمة عبر أراضيها، لأنه بدون موافقة السعودية، ستكون مدة الرحلة التي تستغرق ثلاث ساعات ما يقرب من ثماني ساعات.

وأضاف أنه قد تتوفر المزيد من المعلومات بهذا الصدد غدا.
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