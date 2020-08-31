مواطن يستغيث من فوضى الورش غير المرخصة بمنطقة الحي الأول بالعبور

شكا سامح فاروق المقيم بالحي الاول محلية ٦ بمدينة العبور، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من كثرة الورش غير المرخصة بهذه المنطقة.





ويقول سامح فاروق فى رسالته: استغيث برئيس الوزراء بخصوص معاناة اهالى الحى محلية ٦ بسبب كثرة الورش بالمنطقة مع أن أنها المنطقة غير مرخصة أو مخصصة بالورش الصناعية وجهاز مدينة العبور يعرف ذلك ولم يبادر بحل المشكلة فى المنطقة بتخصيص قطعة أرض لأصحاب الورش".





وأوضح أنه يوجد ورش حدادة وسمكرة وميكانيكا وجميع أشكال الورش وسط منطقة سكنية وفيها كثافة سكانية كبيرة.





وناشد المسئولين في الحكومة والمحافظة ووزارة الإسكان حل هذه المشكلة المستمرة منذ سنوات للخلاص من العشوائية بمدينة العبور.





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