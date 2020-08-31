فى أحدث ظهور له.. رامز أمير لجمهوره: آسف إنى بعيد بقالى فترة بس غصب عنى والله

نشر الفنان رامز أمير صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق رامز أمير على الصورة قائلا " وحشتونى اسف انى بعيد بقالى فترة بس غصب عنى و الله التمارين كتير اوى و محتاجة تركيز و الله وحشتونى بجد ".





يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.