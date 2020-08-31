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أخبار العالم

بلطجة مستمرة.. أردوغان يهدد اليونان وقبرص بمواصلة التنقيب: لن يحبسنا أحد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:21 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة تحذيرية إلى جيرانه اليونان وقبرص بمواصلة أنقرة عمليات التنقيب في شرق المتوسط.


وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، إن بلاده مصممة على مواصلة أعمال التنقيب في البحار إلى آخر مدى.


وفي استفزاز واضح، أضاف أردوغان: "نأمل أن نسمع أخبارًا طيبة من البحر المتوسط قريبًا مثل أخبار البحر الأسود".


وزعم أردوغان أنه لا يمكن لأحد أن يحبس تركيا في نطاق شواطئ أنطاليا.


وأشار إلى أن سفينة عروج ريس تواصل أعمال المسح والتنقيب بكل عزيمة شرقي المتوسط.


وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هدد في وقت سابق كلا من اليونان وفرنسا من محاولة منع بلاده من التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط. 


وقال أردوغان، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، إن تركيا عازمة على دفع أي ثمن للدفاع عن مصالح مواطنيها. 


وزعم أردوغان أن الشعبين اليوناني والفرنسي غير مستعدين لدفع ثمن باهظ لتصرفات حكومتيهما. 
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