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محافظات

أحمد السماحي مديرًا تنفيذيًا للإدارة العامة لشئون مكتب محافظ كفر الشيخ

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:33 م
أحمد جمعة السماحي
أحمد جمعة السماحي
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محمود زيدان
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، القرار رقم (707) لسنة 2020 بتكليف أحمد جمعة السماحي، السكرتير الخاص للمحافظ بالعمل مديرًا تنفيذيًا للإدارة العامة لشئون مكتب المحافط.

جدير بالذكر أن السماحي من القيادات الشبابية المشهود لها بالكفاءة والتميز في الديوان العام للمحافظة، وحظى بثقة محافظ كفر الشيخ الحالي.

كان محافظ كفر الشيخ، قرر الاستعانة، خلال الفترة الماضية، بعدد من القيادات الشبابية، من بينهم هيام الطباخ، خريجة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وإسلام طه، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بمكتب معاوني المحافظ للإشراف والمعاونة في ملفات متعددة.

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