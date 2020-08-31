محافظ كفر الشيخ يتفقد قسم العزل بمستشفى فوه ويتابع خطة التطوير.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أقسام مستشفى فوه المركزي، وقسم العزل بالمستشفى؛ للاطمئنان على سير العمل ومتابعة أعمال التطوير.





جاء ذلك بحضور، عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، وراشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور محمد الفار، مدير مستشفى فوه للتأمين المركزي.





واستمع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ لخطة التطوير بالمستشفى وللعرض تفصيلي لأعمال التطوير والمعوقات.





كما استمع المحافظ للمقترحات، مؤكدًا سيتم حل كافة المعوقات لإتمام أعمال التطوير، لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.





وشدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، على توفير الأدوية للمرضى، وحسن معاملتهم، وتقديم خدمات طيبة يرضى عنها المواطنين.