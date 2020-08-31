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رياضة

الترجي يحصل على توقيع نجم «يد الأهلي» لمدة 3 مواسم

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:36 م
إسكندر زايد
إسكندر زايد
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محمد سمير
أعلن الترجي، اليوم الإثنين، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه عزز فريق كرة اليد بضم لاعب منتخب تونس، إسكندر زايد، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر.

وكان زايد (23 عاما) قد وقع عقدا لمدة 3 سنوات، لصالح فريق باب سويقة، قادما من الأهلي الذي انضم إليه في ديسمبر 2019، بعقد لمدة 3 سنوات بعد مغادرته الإفريقي.

ويعد زايد من أبرز لاعبي منتخب تونس، وكان قد توج خلال مشاركته مع نادي "مضر" السعودي، في مونديال الأندية 2019، بكأس أفضل هداف، برصيد 29 هدفا. 

وفاز مع منتخب تونس للشباب، بلقب أفضل هداف في بطولة العالم 2017، التي أقيمت بالجزائر، برصيد 76 هدفا في 9 مباريات.

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