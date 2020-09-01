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تعليم

انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020.. غدا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
طلاب
طلاب
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ياســـمين بدوي
تنتهي غدا الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 ، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 ، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.


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حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم الامتحان في مادة الأحياء، كما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) غدا الاربعاء الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولي)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).

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وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 من يوم  22 أغسطس 2020  .

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

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