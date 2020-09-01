حقيقة كلمة بوروروم..أسرار وحكايات من حياة الشاويش عطية وسبب بكائه قبل موته..فيديو

قال فتحي رياض القصبجي نجل الفنان رياض القصبجي "الشاويش عطية"، إن والده كان يعمل في السكة الحديد سائق قطار وكان يحب التمثيل .
وأضاف فتحي رياض خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دي إم سى ، أن والده قام بالنزول إلى مصر في اجازة وخلالها قابل علي الكسار وقام بالعمل معة في المسرح الخاص به لافتا إلى أن والده قام بالعمل مع جورج أبيض .
واوضح فتحي رياض ، أن والده كان يلعب بوكس وكان يتدرب في نادي مختار وقالوا له هناك اتحب العمل فى السينما قال نعم وقام بعمل أول فيلم له وهو "سلفني 3 جنية ".
وتابع : والدي كان طيب جدا ودموعه قريبة جدا لافتا الى ان كلمة بوروروم كان يقولها لوالدته عندما تغضب .
واستكمل : أبي لم يكن يريد ان يعمل أحد منا في مجال التمثيل مؤكدا أن الفن في الماضي لم يكن به مرتبات مجزية .
واكد ان والده أثناء مرضه بكى بسبب عدم زيارة اسماعيل ياسين له .