AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حقيقة كلمة بوروروم..أسرار وحكايات من حياة الشاويش عطية وسبب بكائه قبل موته..فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:23 ص
فتحي رياض القصبجي
فتحي رياض القصبجي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال فتحي رياض القصبجي نجل الفنان رياض القصبجي "الشاويش عطية"، إن والده كان يعمل في السكة الحديد سائق قطار وكان يحب التمثيل .
وأضاف فتحي رياض خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دي إم سى ، أن والده قام بالنزول إلى مصر في اجازة وخلالها قابل علي الكسار وقام بالعمل معة في المسرح الخاص به لافتا إلى أن والده قام بالعمل مع جورج أبيض .

واوضح فتحي رياض ، أن والده كان يلعب بوكس وكان يتدرب في نادي مختار وقالوا له هناك اتحب العمل فى السينما قال نعم وقام بعمل أول فيلم له وهو "سلفني 3 جنية ".

وتابع : والدي كان طيب جدا ودموعه قريبة جدا لافتا الى ان كلمة بوروروم كان يقولها لوالدته عندما تغضب .

واستكمل : أبي لم يكن يريد ان يعمل  أحد منا في مجال التمثيل مؤكدا  أن الفن في الماضي لم يكن به مرتبات مجزية .

واكد  ان والده أثناء مرضه بكى بسبب عدم زيارة اسماعيل ياسين له .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تريند الزمن الجميل .. قصة حياة ناهد شريف المأساوية

نهاية مأساوية لـ حياة الشاويش عطية.. فيديو

فى ذكرى ميلاد علي الكسار.. اسمه الحقيقي ومات فقيرا بعد صراع مع المرض

فيديوجراف | معلومات عن حياة الفنان على الكسار

حكايات من زمن فات.. أسرار علاقة عمل على الكسار كسفرجى بنجاحاته فى عالم الفن

أصالة تطرح أغنيتها الجديدة "اتحبني".. فيديو

ترشيحاتنا

الحكومة: قطع المياه والكهرباء عن أصحاب هذه العقارات

أمر ملكي سعودي بإقالة عدد من المسئولين وإحالتهم للتحقيق في قضايا فساد

الإسماعيلي يكشف لصدى البلد حقيقة طرد حسني عبد ربه من مباراة الإسماعيلي والاتحاد

محمد فضل يكشف عن أفضل صفقة للأهلي خلال الفترة الأخيرة

حكم ارتداء الفتاة للبنطلون الواسع والصندل.. أزهري يرد.. فيديو

فرصة تاريخية.. مجلس الوزراء يوجه رسالة مهمة لأصحاب مخالفات البناء

AdvertisementS

ننشر قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر سبتمبر

الحكومة: قطع المياه والكهرباء عن أصحاب هذه العقارات

لا تمارس العمل القضائي.. متحدث النيابة الإدارية يكشف مفاجأة عن بطلة واقعة محكمة مصر الجديدة.. فيديو

بعد تزايد أعداد مصابي كورونا.. 3 توجيهات جديدة من رئيس الوزراء للمحافظين

حبس ابنة نهى العمروسي وأحمد الجنزوري 4 أيام في قضية الفيرمونت

هيتجنن وهيموت.. المذيع الإخواني زوبع يتعرض لصدمة بعد القبض على محمود عزت

بملابس أوفر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بها هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب

متحدث الوزراء يحذر: الفترة القادمة ستكون صعبة ومحرجة لـ كورونا

أسرار ليلة حادث الأميرة ديانا.. خرجت من السيارة على قيد الحياة.. وآخر كلماتها

ربع مليون جنيه.. هدية خال لابن شقيقته بعد النجاح في دبلوم الصنايع بمجموع 68% | صور

تعرف على تفاصيل غرق قرية بالأقصر بسبب زيادة منسوب الترعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر نجاح حبهما.. احتفال عجوزين بمرور 60 عامًا على زواجهما بالفستان والبدلة| صور

بفساتين أنيقة.. نانسي عجرم تتألق برفقة ابنتها..شاهد

لو محتار في الأعراض.. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ كورونا.. تعرف عليها