المصري البورسعيدي يكشف كواليس رحيل طارق العشري والتعاقد مع علي ماهر بديلا له

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أنه تم الاتفاق مع علي ماهر لقيادة الفريق فنيا خلفًا لطارق العشري.





وقال الخولي خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: نتقدم بالشكر لطارق العشري، كان يعمل في ظروف صعبة للغاية.





وأردف: علي ماهر سيقود المصري فنيًا بداية من اليوم الثلاثاء، ويعاونه عبد الكريم محمد مدرب عام ووائل رأفت مساعد.





وتابع: تفاوضنا أمس فقط مع علي ماهر، وبعد اعتذار العشري؛ تسلم المسئولية رسميا.





وأتم كلماته: عبد الظاهر السقا مستمر في عمله مع المصري.