بعد رحيله عن الأهلي.. نجل محمد عمارة: لا أمانع اللعب في الزمالك

قال هادى عمارة، نجل محمد عمارة لاعب الأهلى السابق، إنه حزين للرحيل عن القلعة الحمراء، خاصة وأنه كان يلعب لناد كبير.





وأضاف هادي عمارة ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه اكتسب خبرات كبيرة خلال فترة تواجده بقطاع الناشئين بالأهلى، مشيرا إلى أن رحيله عن الأهلى خطوة للحصول على فرصة والعودة بشكل افضل يوما ما.





وواصل :" حزنت لرحيلي عن الاهلى ولدى تحدٍّ للعودة من جديد، ومرتضى منصور رئيس الزمالك اتصل بى للانضمام للقلعة البيضاء، ولا أمانع من اللعب له".



