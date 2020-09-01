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رياضة

محمد عمارة: اتهام رمضان صبحي بالتسنين باطل ..ورحيله خسارة للأهلي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:27 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسام الحارتي
قال محمد عمارة، لاعب الأهلى السابق، إن اتهام رمضان صبحي بالتسنين من قطاع الناشئين؛ باطل، مؤكدا أن رحيله خسارة للقلعة الحمراء.

وأضاف محمد عمارة ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن رمضان صبحي لديه نفس كاريزما إكرامي، ويملك الطموح والشخصية القيادية للفريق الذي يلعب به ويقوده.

وأكد محمد عمارة :" رحيل رمضان صبحي خسارة للأهلى".

وقرر رمضان صبحي خلال الفترة الماضية الرحيل عن النادي الأهلي وخوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية خصوصا عقب ترحيب هيدرسفيلد الإنجليزي برحيله .

وترددت أنباء خلال الفترة الحالية عن انتقال رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق إلى صفوف نادي بيراميدز .
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