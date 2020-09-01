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فن

بعد طرح كليب عم الطبيب.. عمرو دياب يتصدر ترند تويتر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:17 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر الفنان عمرو دياب، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بعد طرحه كليب أغنيته "عم الطبيب" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".

ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلات المصورة سينمائيا حيث صور الأغنية بتقنيات سينمائية، وذلك على شواطئ الساحل الشمالي.

أغنية "عم الطبيب" كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان عمرو دياب.

ويتعاون عمرو دياب في "سهران" مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، خالد تاج الدين، صابر كمال، أحمد المالكى، والملحنين عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، عمرو دياب، محمد يحيى، شريف بدر، والموزعين طارق مدكور، نادر حمدى، أسامة الهندى، رامى سمير، إضافة إلى عدد آخر من الشعراء والملحنين والموزعين.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمي للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغان بشكل منفرد، وهم "أول يوم في البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".
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