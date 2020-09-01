بعد طرح كليب عم الطبيب.. عمرو دياب يتصدر ترند تويتر

التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".





ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلات المصورة سينمائيا حيث صور الأغنية بتقنيات سينمائية، وذلك على شواطئ الساحل الشمالي.





أغنية "عم الطبيب" كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان عمرو دياب.





ويتعاون عمرو دياب في "سهران" مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، خالد تاج الدين، صابر كمال، أحمد المالكى، والملحنين عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، عمرو دياب، محمد يحيى، شريف بدر، والموزعين طارق مدكور، نادر حمدى، أسامة الهندى، رامى سمير، إضافة إلى عدد آخر من الشعراء والملحنين والموزعين.



