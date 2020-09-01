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حوادث

نشرة مرور الجيزة.. كثافات على محور صفط اللبن وشارع الهرم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شرحت مصادر الحالة المرورية الصباحية اليوم الثلاثاء على شوارع وميادين محافظة الجيزة.

وأشارت المصادر إلي ظهور كثافات مرورية مرتفعة أعلى محور صفط اللبن ، في القادم من الطريق الدائري وحتى مناطق جامعة القاهرة.

ويشهد شارع السودان ارتفاع في الكثافات المرورية مع ظهور تكدسات بمحيط جامعة القاهرة.

كما ترتفع الكثافات المرورية في شارع الهرم من مناطق الطالبية وحتى ميدان الجيزة، مع ظهور كثافات مرورية متوسطة في ميدان الجيزة.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى محور 26 يوليو بمناطق سفنكس للقادم من ميت عقبة بإتجاه القاهرة.

فيما تستقر الحركة المرورية على مناطق كورنيش النيل، حيث تستقر الحالة على شارع البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، ومناطق العجوزة والكيت كات حتى مناطق إمبابة والوراق.

كذلك تستقر الحركة المرورية في شارع البطل أحمد عبدالعزيز، وشارع جامعة الدول العربية.
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