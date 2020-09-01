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فن

الوجه الآخر.. ندى موسى تشوق جمهورها لمسلسلها الجديد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:50 ص
ندي موسي
ندي موسي
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ندى فكري
نشرت الفنانة ندى موسى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ندى موسى بإطلالة جذابة جديدة بشعر كيرلي منكوش وكتبت مُعلقة: الوجه الاخر..فرح..قريبا".

وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:
- هتكسري الدنيا
-شكله هيبقي مسلسل حلو
-قمر

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يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى، مسلسل "شبر مية" الذي شارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد السعدني، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، حنان سليمان، سامي مغاوري، ومحمد جمعة، ومن تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.
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