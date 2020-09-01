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أخبار العالم

بعد احتدام المواجهة .. تطور جديد في علاقة باشاغا بـ فايز السراج

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:03 ص
فايز السراج وفتحي
فايز السراج وفتحي باشاغا
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محمود نوفل
أفادت وسائل إعلام ليبية، بأنه سيتم عقد لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ووزير الداخلية الموقوف عن العمل فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء.

وذكرت هذه الوسائل أن هناك تسوية تقضي بعودة باشاغا لعمله، مع التعهد بعدم تجاوزه السراج وذلك وفق ماذكره موقع العربية نت.

 وكان باشاغا قد عاد إلى طرابلس قادما من تركيا السبت الماضي بعد أن كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد قرر مساء الجمعة توقيف باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية اتهامات بمحاولته الانقلاب على السراج بمساعدة جماعة الإخوان.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع تقارير عن تصاعد الخلافات بين السراج وباشاغا، وهو شخصية مؤثرة من مدينة مصراتة التي تضم ميناءً ومركزًا عسكريًا مهمًا.

ويُشار الي ان هناك توترات منذ فترة طويلة بين جماعات طرابلس ومصراتة المسلحة حيث هيمنت جماعات مصراتة المسلحة على العاصمة لعدة سنوات بعد انقسام ليبيا إلى جناحين متناحرين في غرب وشرق البلاد في 2014 وفقدت فيما بعد وجودها لصالح جماعات طرابلس المسلحة.

وبعد إبعاد وزير الداخلية، احتفلت الميليشيات في طرابلس بالقرار بإطلاق النار في الهواء، بينما نزل آخرون في مصراتة، مسقط رأس باشاغا، إلى الشوارع للتعبير عن دعمهم للوزير.
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