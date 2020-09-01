الشباب والرياضة تعلن الخطوات التنفيذية لانتخابات برلمان الطلائع





يأتي ذلك في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي والإنطلاقة الأولي لبرلمان الطلائع هذا العام بنظام سياسي متكامل لنموذج الدولة المصرية ممثل في (نموذج محاكاة السلطة التشريعية"مجلس النواب"، و"مجلس الوزراء").





وضعت آليات تنفيذ الانتخابات الإلكترونية للسلطة التشريعية عن طريق فتح باب الترشح على جميع المناصب وإعلان أسماء المرشحين بشكل مبدئي، فتح باب الطعون على المرشحين، البت في الطعون على المرشحين بالشكل النهائي، بدء إحراءات الدعايات الانتخابية، بدء الصمت الانتخابي، تسجيل الجمعية العمومية، افتتاح الجلسة الإجرائية لإجراء الانتخابات علي منصب الرئيس والوكيلين، التصويت على رؤساء اللجان النوعية، فتح باب الطعون والبت فيها، الإعادة في حالة وجود إعادة.





اتساقا لإجراءات آليات تنفيذ اختيار السلطة التشريعية تنفذ على التوازي إجراءات اختيار السلطة التنفيذية باختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الحكومة بأن يقوم كل رئيس وزراء بعرض برنامجه الانتخابي على لجنة متخصصة، تختار اللجنة الرئيس، يشكل الرئيس الوزارة من باقي الوزراء.





إلحاقا لذلك يتم عرض برنامج الحكومة في الجلسة الأولي البرلمانية وأخذ الثقة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وممثل من اللجنة الوطنية للانتخابات ومجلس النواب.





أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن تجربة تنفيذ الانطلاقة الأولى لنموذج برلمان الطلائع "إلكترونيا" يحاكى البرلمان المصري، هدفها تنمية قدرات النشء والشباب لمعرفة التحول الرقمي وممارسة حقهم الديمقراطى دون قيود، مضيفًا أن «اكتساب تلك الخبرات والوعى والمعرفة بأساليب وخطوات العملية الانتخابية تؤهل النشء والشباب مستقبلًا لتقلد منصب سياسى أو قيادي».

وذلك بمشاركة351 مشارك ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية على مستوى المحافظات.