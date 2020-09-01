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رياضة

كارتيرون يمنح طارق حامد راحة 48 ساعة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:08 ص
طارق حامد
طارق حامد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حصل طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين.


يأتي هذا في ظل غياب اللاعب عن مباراة بيراميدز بمسابقة الدوري المصري الممتاز.


ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق حامد، راحة من مران اليوم، الثلاثاء، وغدًا، الأربعاء، في ظل تأكد غيابه عن مواجهة بيراميدز بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات.


ونجح الفريق الأبيض في الفوز على نظيره فريق الكرة الأول بنادي إنبي بهدف دون رد أمس الأول، الأحد.


ويستعد لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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