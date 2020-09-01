على مساحة 5960 م2 .. إزالة 45 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي دمنهور، حوش عيسى، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك.

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وأسفرت الحملة عن إزالة 45 حالات تعدى على مساحة 5960 م2 عبارة عن:- تنفيذ 36 قرار إزالة بمساحة 4460 مترا مربعا لتعديات على حرم الرى بطريق ترعة المحمودية التابع لمجلس قرية زاوية غزال بدمنهور.





كما تم إزالة 9 حالات تعدي في قرية الكوم الأخضر بحوش عيسى بمساحة 1500 متر عبارة عن بناء داخل الحيز العمراني و مباني وتعديات علي أرض زراعية واملاك دولة تابعة لهيئة الآثار.





يذكر أن نفذت الواحدات المحلية لمراكز الدلنجات، أبو حمص، رشيد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.





وأسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعدى على مساحة 947 م2 عبارة عن:- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الوفائية بالدلنجات بمساحة 470 مترا مربعا عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية.





كما تم تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات علي حرم الري بالجانب الأيمن لترعة المحمودية بزمام قرية دمسنا بأبوحمص بمساحة 395 م، كما تم إزالة حالتين تعدي بمساحة 82 م برشيد.

