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أخبار البلد

روتارى التحرير يطلق مبادرة جديدة لتكريم الجيش الأبيض ..تفاصيل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أطلق نادي روتاري التحرير مبادرة لتكريم الجيش الأبيض المصري من الأطباء والممرضات والأطقم الطبية بالمستشفيات الذين قدموا حياتهم لإنقاذ الآخرين ممن اصبهم فيروس الكوفيد 19 التي اجتاح العالم.  

ومن المقرر أن يقوم النادي خلال الأسبوع المقبل بتوقيع بروتوكول تعاون من كلية الزراعة بجامعة بنها لتحديد مكان مناسب لزرع أكثر من 200 شجرة باسم كل من توفي اثناء تأديته مهامه الرسمية في العناية للمصابين والمرضي من فيروس كوفيد في كافة انحاء الجمهورية.  وتدعم جامعة بنها هذه المبادرة من خلال تخصيص قطعة ارض لزراعة الأشجار والعناية بها. ويقوم نادي روتاري التحرير بشراء الأشجار وزراعتها وفقًا لأخر المعلومات المتاحة عن أسماء الجيش الأبيض الذي ضحى بحياته لعلاج الاخرين.

كما أنه من المتوقع ان يوقع على البروتوكول الدكتورة دينا المنزلاوي رئيسة لجنة البيئة بنادي روتاري التحرير ونائب عميد كلية الزراعة – جامعة بنها بحضور رئيس نادي روتاري التحرير هالة علاوي وعميد كلية الزراعة بجامعة بنها الدكتور محمود مغربي عراقي وعدد من أعضاء نادي روتاري التحرير وهيئة التدريس بالجامعة.

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