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رياضة

رسميا.. برشلونة يعلن تشكيل الجهاز المعاون لـ رونالد كومان

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:37 ص
جهاز كومان المعاون
جهاز كومان المعاون
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محمد السعيد
أعلن نادي برشلونة الإسباني، تشكيل الجهاز المعاون لـ رونالد كومان المدير الفني الجديد للبوجرانا.

كان نادي برشلونة أعلن منتصف شهر أغسطس الماضي، تعيين رونالدو كومان مديرا فنيا للفريق، خلف لـ كيكي سيتين.

ونشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة تشكيل كومان المعاون والذي جاء كالتالي:

ألفريد شرودر: مدرب مساعد
هنريك لارسون: مدرب مساعد ثانٍ
ألبرت روكا: مدرب لياقة البدنية
دانيال روميرو: مدرب لياقة البدنية
جومي بارترا : مدرب لياقة البدنية
جوسو رامون دي لا سورس - مدرب حراس المرمى.

يذكر أن فريق برشلونة خاض تدريبه الأول تحت قيادة رونالدو كومان، استعدادا للموسم الجديد، أمس الإثنين.
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