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مقدم برامج بقنوات الإخوان يعترف بفشل المحتوى الإعلامي لأبواق الجماعة ..فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:41 م
أسماء مصطفى
أسماء مصطفى
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آيات أحمد
قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إنه فى ظل التخبط الذى تعانى منه جماعة الإخوان الارهابية والازمات التى تواجهها قنوات الاخوان المشبوهة التى تبث من دول معادية لمصر منها قطر وتركيا، فإن التخبط والتكرار والفبركة جعل اعلاميي الاخوان يملون من المحتوى الرخيص الذي يقدمونه.


وأضافت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال حديثها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن طارق قاسم والذى يعد أحد إعلاميي قنوات الإخوان اعترف بفشل المحتوى الإعلامي لأبواق الجماعة.

وتابعت انه كتب عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك " إعلام الإخوان شبيه بإعلام السخرية والسف وأصبح فاضى ومفلس ويشتغل الناس اللى حافظة ومش فاهمة".

وأوضحت أن طارق قاسم وصف برامج القنوات الموجهة بإعلام " السف والتريقة"، كما قال ان اللجان الاعلامية لــ جماعة الإخوان السبب في "السف والتريقة".
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