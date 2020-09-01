أستاذ مناعة: تطبيق الإجراءات الاحترازية السبيل الوحيد للوقاية من كورونا "فيديو"

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن مصر مازالت تسجل معدلات إصابة كبيرة على مدى الثلاثة أسابيع الماضية بالمقارنة بالمعدلات التي كانت قد وصلت إليها على مدار الأيام الماضية.





وأضاف الدكتور أشرف عقبة، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تسجيل تلك الأعداد للإصابة جاء نتيجة للابتعاد عن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية هو السبيل الوحيدة للوقاية من فيروس كورونا.





وأوضح أن اللقاحات الاربعة المرشحة لأن تكون من اوائل اللقاحات لفيروس كورونا أصبحوا حاليًا فى التجارب النهائية للمرحلة الثالثة، وسيجري تطبيقها ولكن بعد عرض النتائج.



