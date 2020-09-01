AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ مناعة: تطبيق الإجراءات الاحترازية السبيل الوحيد للوقاية من كورونا "فيديو"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:46 م
كورونا
كورونا
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن مصر مازالت تسجل معدلات إصابة كبيرة على مدى الثلاثة أسابيع الماضية بالمقارنة بالمعدلات التي كانت قد وصلت إليها على مدار الأيام الماضية. 

وأضاف الدكتور أشرف عقبة، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تسجيل تلك الأعداد للإصابة جاء نتيجة للابتعاد عن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية هو السبيل الوحيدة للوقاية من فيروس كورونا. 

وأوضح أن اللقاحات الاربعة المرشحة لأن تكون من اوائل اللقاحات لفيروس كورونا أصبحوا حاليًا فى التجارب النهائية للمرحلة الثالثة، وسيجري تطبيقها ولكن بعد عرض النتائج.

وأكد أن النتائج الخاصة بالبروتوكول المصرى للعلاج من فيروس كورونا جيدة وتماثل النتائج التي تسجل في الدول الكبرى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبيب باطنة بـ نيوجيرسى: مريض كورونا يحتاج علاج عند انخفاض الأكسجين لأقل من 49%

رئيس الباطنة بطب عين شمس يوجه رسالة مهمة لكبار السن.. ويكشف معلومات مبشرة عن كورونا

طبيب : موجة ثانية لفيروس كورونا ابتداء من نوفمبر

أشرف عقبة: حجز 30 مليون جرعة من اللقاح الإنجليزي لـ علاج كورونا ..فيديو

مفاجأة بخصوص علاج كورونا.. الدراسات التي أجريت على اللقاح الروسي قليلة جدًا

متى تصل مصر لصفر إصابات من فيروس كورونا؟.. د. أشرف عقبة يرد ..فيديو

ترشيحاتنا

على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها

الرئيس الفرنسي يغرد بالعربية عن لبنان.. ماذا قال؟

بسبب ضياع الكئوس.. مصدر يكشف كواليس تهديد وليد العطار لموظفى اتحاد الكرة بالإحالة للتحقيق

تنفيذا لتكليفات الرئيس.. الهيئة الهندسية تبدأ تجديد مجمع محاكم الجلاء

مع الموجة الثانية لـ كورونا.. ابتعد عن هذا النوع من الكمامات فورا

وفر اشتراك النظافة.. بأرخص سعر مواسير منزلية للتخلص من القمامة| اختراع طالبتين بالفيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار فورد 2020 اليوم في مصر.. صور

بالقوة الأمنية.. إزالة 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط

أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور