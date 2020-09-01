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رئيس اتحاد كرة اليد: مصر قادرة على تنظيم بطولة العالم في ظل كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:38 ص
هشام نصر
هشام نصر
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نورهان رأفت
أكد هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن الدولة المصرية برئاسة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، تدرك جيدا أن نجاح منظومة كرة اليد قائم على الدعم المتواصل.

وقال هشام نصر، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إن مصر رفعت شعار "نحن نستطيع"، لتؤكد أنها قادرة على تنظيم البطولة، التي بها 32 دولة مشاركة، في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد إلى أن الاتحاد يواجه تحديا عظيما وهو التنظيم في ظل أزمة كورونا، ولكن في ظل تلك الازمة تظهر معادن المصريين، وتؤكد أنهم لا يكلون ولا ينامون.

وأكد "نصر" ، أن وزير الشباب والرياضة ، أشرف صبحي ، متابع جيد لكافة تفاصيل الصالات الرياضية وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.
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