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جاهزين نطلع على السودان دلوقتي.. جامعة القاهرة : هنشتغل على 4 كليات

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة اليوم تتابع كل إجراءات العودة لفرعها في الخرطوم بعد توقفها من التسعينات، وان الدولة أصبحت على جاهزية واستعداد تام لعودة فتح فرعها مرة اخرى، لافتًا: "احنا مستنين المكان بس".

وتابع الدكتور محمد الخشت، خلال مؤتمر صحفي ، أن مؤتمر لإعلان عودة الدراسة من جديد لفرع جامعة القاهرة بالخرطوم، ان أساتذة جامعة القاهرة ينتشرون في آفاق افريقيا، وان الدولة مستعدة بكامل الطاقم الاداري والاكاديمي لفرع الجامعة بالخرطوم، وان الجامعة بها 4 كليات أساسية ولديها قدرة على التوسعات وتدريس اي مجلات جديدة.

واشار الى ان الكليات التي تضمها الجامعة الان هي الآداب والعلوم والتجارة والحقوق وبها طلاب، موضحًا أنه سيتم العودة على الكليات العاملة بالفعل، بالاضافة الى العمل على الدراسات العليا.

واوضح ان يجب مناقشة كل المتطلبات التي تحتاجها الجامعة الى العودة بين الطرفين المصري والسوداني، معقبًا: "احنا جاهزين نخرج من القاعة على السودان"، ولكن في انتظار الجانب السوداني  لتوفير مقر يليق بجامعة القاهرة من أجل ممارسة العمل من خلاله.
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