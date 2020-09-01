AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المستشار أحمد عبد العزيز أمينا عاما للأعلى للإعلام

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:40 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه اليوم برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اختيار المستشار أحمد عبد العزيز، المستشار القانوني للمجلس، لمنصب الأمين العام.

ويتولى المستشار أحمد عبدالعزيز امين عام للمجلس خلفا للدكتور عصام فرج الأمين العام الحالى .

وكان المجلس قد كلف الدكتور عصام فرج قائما بأعمال الأمين العام منذ التشكيل الجديد للمجلس لحين اختيار الأمين العام الجديد.

ويعقد المجلس الأعلى للإعلام اجتماعا اليوم لمناقشة عدة ملفات هامة و التحضير للجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الخميس المقبل بعنوان الإعلام وقضايا الأمن القومي.

وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه الثلاثاء الماضي، حذف محتوى صفحة تحمل عنوان "عالم النقل والسكك الحديدية" يديرها شخص يدعى شريف ياسين، ومخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ قرار المجلس، وتقديم بلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أول اجتماعاته.. الأعلى للإعلام يختار صالح الصالحى وكيلا للمجلس

من بينها اختيار الأمين العام.. الأعلى للإعلام يعقد اجتماعا لمناقشة ملفات مهمة

رئيس الأعلى للإعلام: تراخيص وسائل الإعلام ستكون بموافقة كامل أعضاء المجلس.. وتكليف زميلين بدراسة الملف وتنظيمه إلكترونيا

اليوم.. الاجتماع الدوري للأعلى للإعلام لمناقشة ملفات مهمة

تكليف عصام فرج والمستشار القانونى بتسيير أعمال أمين عام الأعلى للإعلام

كرم جبر: 16 أغسطس آخر موعد لتقنين أوضاع وسائل الإعلام .. الاستعانة بشخصيات إعلامية وصحفية في تشكيل لجان المجلس .. التصديق على قرار حجب صفحات لـ عدلي منصور

ترشيحاتنا

وسط فرحة الأهالى.. وزارة الرى: سقوط أمطار على جنوب سيناء وتم الاستفادة منها

جبرت بخاطرنا.. محمد محسن عن ظهور فيروز في لقائها بماكرون

دخلت دماغي.. هددتها بـ شفرة لتخلع ملابسها وتعديت عليها جنسيا في حمام شقتها

بالقوة الأمنية.. إزالة 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط

أعلى مستوى في أسبوعين.. ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب وانهيار الدولار

التعليم العالى: تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مصرية ومن 5 إلى 10 لكل خريج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. تسعير هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر | صور

قائمة أسعار فورد 2020 اليوم في مصر.. صور

بالقوة الأمنية.. إزالة 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط