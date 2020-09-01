موجز السوشيال.. بوسى ترقص على هنعمل لغبطيطا.. ورسالة دعم لـ مؤمن زكريا

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها بصور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".أعلن الفنان رامى جمال عن انتهاء تسجيله 4 أغانى جديدة له وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".نشر الفنان عمر كمال فيديو للفنانة بوسي وهي ترقص على أغنية "هنعمل لغبطيطا"، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وجه الفنان محمد علاء رسالة إلى الكابتن مؤمن زكريا، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".