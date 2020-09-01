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فن

شاهد.. بوسي ترقص على اغنية "هنعمل لغبطيطا"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان عمر كمال فيديو للفنانة بوسي وهي ترقص على أغنية "هنعمل لغبطيطا"، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق عمر كمال قائلا "بوسي البسبوسة".

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تصدر مهرجان "هنعمل لغبطيطا" لـ عمر كمال وحسن شاكوش تريند رقم 3 بعد طرحه عبر القناه الرسمية الخاصة بهم على موقع يوتيوب.


تقول كلمات المهرجان :"رجعنا ليكو .. هنعلم  تاني فيكو .. جامدين دايما عليكو .. كاسحين كل المجال .. يلا الدنيا زيطا .. وهنعمل لغبطيطيتا 

أسامينا دي ع الخريطة.. معروف مين التقال".

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بوسى البسبوسة 💃🏼🔥

A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official) on

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