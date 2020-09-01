اختبار تونسي.. عمر كمال ينشر فيديو كوميدي برفقة حسن شاكوش

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال فيديو كوميدي من أحد اللقاءات التليفزيونية التي شارك فيها وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر عمر كمال في الفيديو برفقة حسن شاكوش، و علق عليه قائلا: "اختبار الكلمات التونسية".





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كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر تواصلت مع نقابة المهن الموسيقية التونسية لمنع ووقف حفلات مطربى المهرجانات التى كان من المقرر أن تقام فى تونس.





واستجابت نقابة المهن الموسيقية التونسية لطلب هانى شاكر بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش فى تونس.





ووجه الفنان هانى شاكر انذارا الى الفنان احمد سعد بعد التحقيق معه فى أزمته الأخيرة مع المطرب حسن شاكوش حيث تعاونا سويا فى أغنية جديدة.





وكان الشاعر الغنائي حسن عطية، تقدم بشكوى للفنان "هاني شاكر" نقيب الموسيقيين يتهم فيها المطربة نعوم ووليد نجم مالك قناة "شعبيات"، بسرقة أغنية من كلماته بعنوان "عدوك بن كارك".