كاميليا ورد ولايف ستايلز ستوديوز.. إبداع وفرح في "ليلة"

أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب جديد للنجمة كاميليا ورد بعنوان "ليلة" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، هذا العمل هو رسالة فرح وحب وأمل وسط كل الإشكالات التي يمر بها عالمنا الحديث.





تولى المخرج فادي حداد تنفيذ الفيدو كليب، فأظهر كاميليا بصورة مبتكرة في عدد من المشاهد وهي ترتدي كمامات عصرية ومزينة بالأحجار الكريمة، وسط قالب راقص يضج بالفرح والإيجابية.





بالتوازي صدرت الأغنية على مختلف المنصات الموسيقية حول العالم وستبث عبر أثير أشهر الإذاعات، كما سيتمكن المشاهدين من مختلف أنحاء الدول مشاهدة الفيديو كليب عبر منصات العرض الرقمية وأهم المحطات العربية.





وقد صادف تصوير العمل الذي أخرجه فادي حداد وقوع انفجار المرفأ الضخم في العاصمة اللبنانية، حيث كان موقع التصوير قريب جدًا من الحادثة، مما دفع فريق العمل لإيقاف التصوير قبل اكتمال كافة المشاهد بسبب الضرر الذي لحق بالديكور.

وبرغم الحدث الأليم، أصرت الشركة والمخرج أن يرى العمل النور بأجمل صورة وبكل إيجابية.





أغنية “ليلة” من كلمات رمضان محمد، ألحان محمد عبيه، توزيع أمين نبيل، جيتارات باسم سعيد، ميكس وماستر امير محروس وتسجيل استوديو M sound 2 .





تقول كلمات الأغنية:

ليله.. بتفرح الزعلان.. وتحلي أى مكان.. وتفرفش المخنوق..

ليله.. نسهرها بقى ونعيش.. قول للنهار ميجيش.. الليله يلا نروق..

ياقمرنا تعالي اللليلة دي الليلة السهرة جميلة خلينا كدا خلينا ايه الليلة الحلوة دي

وأمانه يادنيا أمانه.. جوانا قلوب عشمانة.. ومن الايام طمعانة في ليالي حلوة زي دي

ليله..بالعمر كله ساعات.. بتتملى بحكايات. تفضل سنين وسنين

ليله.. فيها من ليالى زمان.. إحساس بيدى أمان..

ويلا بينا نعيش