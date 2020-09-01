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رياضة

منتخب الكرة الشاطئية يستعد لكأس القارات بمعسكر في الإسكندرية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:41 م
منتخب الكرة الشاطئية
منتخب الكرة الشاطئية
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محمد سمير
يدخل منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكرا مغلقا بالإسكندرية، استعدادا  لكأس العالم للقارات بدبي وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

وينطلق المعسكر بعد غد الخميس 3 سبتمبر ويستمر حتى الأربعاء 9 سبتمبر، ويتخلله  ثلاث مباريات ودية أيام 7 و 8 و9 سبتمبر أمام فرق منتخب الإسكندرية وشركة النحاس وشركة الترسانة البحرية.

وتضم قائمة المنتخب محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهر واحمد سليمان لحراسة المرمي، ومصطفي سمير ومصطفي احمد و مصطفي علي و احمد الشحات و حسان محمد و محمد عبد النبي و هيثم عاطف و عبدالرحمن حسن و كريم سيد و الحسيني طه و احمد بالي و علاء اوكا و اسلام احمد من القوام الأساسي.

وحرص مصطفي لطفي المدير الفني للمنتخب علي ضم عناصر جديدة امثال علاء الدين محمود و محمد السيد و احمد ياسر وعلي حسين  و اسلام هشام و اسلام عزت و احمد يحيي و محمد بدر و عمرو خيري.

ويتكون جهاز  منتخب للكرة الشاطئية من عبد الواحد السيد مديرا للمنتخب، ومصطفي لطفي المدير الفني وعمر حلمي مدربا واحمد ابو سريع مدرب وياسر بعد الخالق مدربا لحراس المرمي ودكتور محمود رفاعي طبيبا  و عباس حسانين مدلكا وشريف نعيم مسؤل مهمات.
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