منتخب الكرة الشاطئية يستعد لكأس القارات بمعسكر في الإسكندرية

يدخل منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكرا مغلقا بالإسكندرية، استعدادا لكأس العالم للقارات بدبي وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.





وينطلق المعسكر بعد غد الخميس 3 سبتمبر ويستمر حتى الأربعاء 9 سبتمبر، ويتخلله ثلاث مباريات ودية أيام 7 و 8 و9 سبتمبر أمام فرق منتخب الإسكندرية وشركة النحاس وشركة الترسانة البحرية.





وتضم قائمة المنتخب محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهر واحمد سليمان لحراسة المرمي، ومصطفي سمير ومصطفي احمد و مصطفي علي و احمد الشحات و حسان محمد و محمد عبد النبي و هيثم عاطف و عبدالرحمن حسن و كريم سيد و الحسيني طه و احمد بالي و علاء اوكا و اسلام احمد من القوام الأساسي.





وحرص مصطفي لطفي المدير الفني للمنتخب علي ضم عناصر جديدة امثال علاء الدين محمود و محمد السيد و احمد ياسر وعلي حسين و اسلام هشام و اسلام عزت و احمد يحيي و محمد بدر و عمرو خيري.



