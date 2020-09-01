عمرو السولية يؤدي جلستي علاج طبيعي و«جيم» في الأهلي

أدى عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلستي علاج طبيعي و«جيم»، ضمن البرنامج الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.





وتعرض السولية لإصابة في العضلة الأمامية، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.





ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.





تعرض عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة أمام المصري، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب فى إطار مباريات الأسبوع الـ 23 من الدوري المصري .





وخرج عمرو السولية من مباراة الأهلى والمصرى وتحديدا فى الدقيقة 36 بعدما اشتكى من آلام فى العضلة الامامية ، لينزل بدلا منه محمد مجدي أفشة فى الدقيقة 43 من زمن اللقاء .



