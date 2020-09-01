AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو السولية يؤدي جلستي علاج طبيعي و«جيم» في الأهلي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:19 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
أدى عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلستي علاج طبيعي و«جيم»، ضمن البرنامج الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وتعرض السولية لإصابة في العضلة الأمامية، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تعرض عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة أمام المصري، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب فى إطار مباريات الأسبوع الـ 23 من الدوري المصري .

وخرج عمرو السولية من مباراة الأهلى والمصرى وتحديدا فى الدقيقة 36  بعدما اشتكى من آلام فى العضلة الامامية ، لينزل بدلا منه محمد مجدي أفشة فى الدقيقة 43 من زمن اللقاء .

ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول 15 دقيقة.. الأهلي يحاول تسجيل هدف مبكر والمصري يواصل الصمود

VAR يحرم الأهلي من هدف التقدم أمام المصري من توقيع بادجي

خروج عمرو السولية للإصابة أمام المصري

المصري يفرض التعادل السلبي على الأهلي فى نهاية الشوط الأول

حمدي فتحي يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام المصري

ترشيحاتنا

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

مختار نوح: لو السيسي أصدر عفوا عن الإخوان تركيا وقطر هيرفضوا

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف حجم بطنها.. جلسة تصوير جديدة لـ جيجي حديد تعبر عن فرحتها

دراسة تكشف علاقة الوجبات السريعة بإلاصابة بشيخوخة الخلايا المبكرة

الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة لـ فترة اطول