مكونات ماء غريب للأطفال.. وبدائله الطبيعية

تلجأ بعض الأمهات لاستخدام ماء غريب الأصلي لعلاج المغص والانتفاخ عند الأطفال ، وهو منتج شائع خاص بالرضع ومتواجد في العديد من الدول العربية .
يتواجد ماء غريب الأصلي في الصيدليات الكبرى وهو عبارة عن زجاجة 120 مل ، ويمكن شرائه دون وصفة طبية ، ويستخدم ماء غريب الأصلي للمغص والانتفاخ عند الأطفال وحديثي الولادة.
مكونات ماء غريب :
بحسب موقع webmed الطبي، يحتوي ماء غريب على خليط متنوع من المكونات الأساسية وهي :
الشمر
الفركتوز
الشبت
الزنجبيل
القرفة
زيت الكمون
زيت النعناع
بديل ماء غريب
إذا لم تتمكني من الحصول على ماء غريب الأصلي لـ علاج المغص عند الاطفال ، فيمكنك استخدام بديل ماء غريب ، وهي الأعشاب الطبيعية الصحية للطفل ومنها الشمر ، الكراوية ، الينسون ، والنعناع ، قومي بغلي أي منها وضعيه في زجاجة الطفل الرضيع وبعدت تبريدها ، قومي بإعطائه قطرات منها .
كما يمكنك علاج المغص عند الأطفال الرضع ببعض الحيل البسيطة منها عمل حمام مء داف وتدليك جسم الطفل به ، كذلك وضع الطفل على بطنه كي للتخلص من الغازات ، وإذا كان طفلك يرضع رضاعة صناعية ، فيجب تدفئة اللبن الصناعي قبل رضاعته .