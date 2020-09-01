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مكونات ماء غريب للأطفال.. وبدائله الطبيعية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:21 م
ماء غريب للاطفال
ماء غريب للاطفال
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رشا عوني
تلجأ بعض الأمهات لاستخدام ماء غريب الأصلي لعلاج المغص والانتفاخ عند الأطفال ، وهو منتج شائع خاص بالرضع ومتواجد في العديد من الدول العربية .

يتواجد ماء غريب الأصلي في الصيدليات الكبرى وهو عبارة عن زجاجة 120 مل ، ويمكن شرائه دون وصفة طبية ، ويستخدم ماء غريب الأصلي للمغص والانتفاخ عند الأطفال وحديثي الولادة.

مكونات ماء غريب :

بحسب موقع webmed الطبي، يحتوي ماء غريب على خليط متنوع من المكونات الأساسية وهي :

الشمر

الفركتوز

الشبت

الزنجبيل

القرفة

زيت الكمون

زيت النعناع


بديل ماء غريب

إذا لم تتمكني من الحصول على ماء غريب الأصلي لـ علاج المغص عند الاطفال ، فيمكنك استخدام بديل ماء غريب ، وهي الأعشاب الطبيعية الصحية للطفل ومنها الشمر ، الكراوية ، الينسون ، والنعناع ، قومي بغلي أي منها وضعيه في زجاجة الطفل الرضيع وبعدت تبريدها ، قومي بإعطائه قطرات منها .

كما يمكنك علاج المغص عند الأطفال الرضع ببعض الحيل البسيطة منها عمل حمام مء داف وتدليك جسم الطفل به ، كذلك وضع الطفل على بطنه كي للتخلص من الغازات ، وإذا كان طفلك يرضع رضاعة صناعية ، فيجب تدفئة اللبن الصناعي قبل رضاعته .
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