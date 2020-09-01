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ديني

خادم الحرمين الشريفين يوافق على غسيل الكعبة المشرفة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:32 م
الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
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محمد شحتة
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المملكة العربية السعودية مكلوءة بعناية الله وحفظه وتوفيقه، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتنفيذ شعائر الله وتعظيمها، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية بما يضمن تنفيذ الشعيرة وسلامة القائمين عليها.

ووجه السديس، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلًا الله -عز وجل- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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