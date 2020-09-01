عمرو دياب يطرح كليب مهرجان.. فيديو

طرح النجم عمرو دياب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" كليب أغنيته "مهرجان" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".





ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيا، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية، على شواطيء الساحل الشمالي.





وكان الهضبة قد طرح عصر أمس كليب "زي مانتي" لتكون ثاني أغنية يطرحها على طريقة الفيديو كليب من ألبومه الأخير.





" مهرجان" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحي ، توزيع نادر حمدي.





ومن ناحية أخرى مازالت أغنية "أماكن السهر" تحقق نجاحا كبيرا يوما بعد الآخر حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من ٧ ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها.





وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي