AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو دياب يطرح كليب عم الطبيب من ألبوم سهران.. شاهد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:15 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
أحمد إبراهيم
في مفاجأة لجمهوره؛ طرح النجم الكبير عمرو دياب عبر قناته الرسمية على يوتيوب كليب أغنيته "عم الطبيب" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".

ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلات المصورة سينمائيا حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية وذلك على شواطئ الساحل الشمالي.

عم الطبيب الذى لحنها عمرو دياب نفسه وألفها صابر كمال. 

ويتعاون عمرو دياب في "سهران" مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، خالد تاج الدين، صابر كمال، أحمد المالكى، والملحنين عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، عمرو دياب، محمد يحيى، شريف بدر، والموزعين طارق مدكور، نادر حمدى، أسامة الهندى، رامى سمير، إضافة إلى عدد آخر من الشعراء والملحنين والموزعين.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمي للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغان بشكل منفرد، وهم "أول يوم في البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يطرح كليب "زي ما أنتِ".. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب صورة مع أحمد السقا وأحمد رزق.. هجوم شرس على شريف منير

تعرف على تفاصيل غرق قرية بالأقصر بسبب زيادة منسوب الترعة

تؤديها في دقيقة واحدة.. مفتي الجمهورية: هذه العبادة نصف الإيمان

خاص| كواليس طرد حسني عبد ربه من مباراة الاسماعيلي والاتحاد

هدية من خاله.. أول تعليق من طالب نجح في الدبلوم بـ 68% وحصل على مكافأة ربع مليون جنيه

أمر ملكي سعودي بإقالة عدد من المسئولين وإحالتهم للتحقيق في قضايا فساد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين أنيقة.. نانسي عجرم تتألق برفقة ابنتها..شاهد

لو محتار في الأعراض.. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ كورونا.. تعرف عليها

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال زوجة ماجد المصري