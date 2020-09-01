سها بهجت: تحليل PCR مع السياح القادمين لمصر يعطي صورة جيدة للمقاصد السياحية المصرية..فيديو

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة ، إن وزارة السياحة قامت بمجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لعودة نشاط السياحة مرة أخري .





وأضافت سها بهجت خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن السياح يجب عليهم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الدولة .





، أن نسبة الاشغالات في الفنادق ستكون 50% بشرط حصول المنشأة الصحية على شهادة السلامة الصحية . وأوضحت سها بهجت المنشأةعلى





وتابعت : أن وجود تحليل PCR مع السياح القادمين لمصر يعطي صورة جيدة للمقاصد السياحية المصرية وهذا لعدم انتشار إصابات فيروس كورونا .









واستكملت : أن هذه الإجراءات تم تطبيقها في جميع دول العالم وليس في مصر فقط واكدت ان نتيجة PCR تخرج خلال 24 ساعة .







