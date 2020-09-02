أخبار التوك شو| سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. والشركة المنتجة لـ ريمديسفير تفجر مفاجأة عن نسب الشفاء بمصر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:









قالت رحاب شوقى، مديرة تطبيقات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، إن تطبيق قراءتى، المعنى بقراءات عدادات المياه، سهل الاستخدام ، ويهدف إلى تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا، إلى جانب أنه يجعل المواطن أكثر اطمئنانا في معرفة استهلاكه.









قالت آية طة حسين الطالبة الحاصلة على 99.6 بـ الثانوية العامة، إنها كانت تعمل فى صناعة الأحذية لمساعدة أسرتها.









قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة لمكافحة فيروس كورونا، إن فترة حضانة فيروس كورونا من 1 الى 14 يوما، وهي الفترة التي يمكن ان تظهر الأعراض ومن الممكن ان يظهر في اليوم الأخير، ويتم حساب العزل للمصاب من اليوم الأول لظهور الأعراض.









حذر محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من الطقس في الفترة المقبلة بشبه جزيرة سيناء.









فجر الدكتور أمجد طلعت مدير عام بشركة الأدوية المنتجة لعلاج كورونا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بـ كورونا المستجد.









كشف الدكتور وصفي واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.









أكد مختار نوح الكاتب والمحامي، أن أغلب عناصر الاخوان يتسولون الدعم من تركيا وقطر.









أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن هناك نوعا من التذبذب في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وهو متوقع، نتيجة فترة إجازة عيد الأضحى وفترة المصايف.



