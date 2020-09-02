حسني عبد ربه: لو سيبنا الإسماعيلي للمجلس الحالي يبقى عليه العوض

انتقد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة إبراهيم عثمان، مطالبًا بوقفة ضد هذا المجلس.





وكان حسني عبد ربه قد تم منعه من دخول مدرجات ملعب ستاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة الدراويش ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.





وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أُطالب بوقفة حقيقية لإنقاذ النادي الاسماعيلي.. ولو سِيبنا النادي تحت حُكم الإدارة دي يبقي عليه العوض".





وأضاف: "هل أنا محتاج أكلم حد عشان يدخلني بيتي النادي الإسماعيلي، كل نقطة عرق نزلت كانت لأجل الإسماعيلي وجماهيره".



