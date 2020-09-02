تحسن صحة الدماغ.. أدخلي هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي

فوائد عديدة لتناول أحماض أوميجا 3 الدهنية فهى لها دورًا رئيسيًا في نمو جسم الإنسان والوقاية من مرض السكري وتحسين صحة الدماغ.







وإليك أبرز الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى، عليك إدخالها إلى نظامك الغذائى .



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1. بذور الكتان







الدهنية التى تحافظ على صحة الدماغ تساعد على التركيز وحمايتك من الزهايمر و يمكن إضافته بسهولة إلى دقيق الشوفان و تناول ملعقة كبيرة من بذور الكتان يوميًا لزيادة تناول دهون أوميجا 3. مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية التى تحافظ على صحة الدماغ تساعد على التركيز وحمايتك من الزهايمر و يمكن إضافته بسهولة إلى دقيق الشوفان و تناول ملعقة كبيرة من بذور الكتان يوميًا لزيادة تناول دهون أوميجا 3.





2. السردين





؛ الدهنية. كما أنها تحتوي على كمية عالية من الصوديوم من الأسماك الزيتية التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض اوميجا 3 الدهنية. كما أنها تحتوي على كمية عالية من الصوديوم





3 البيض







يحتوي أيضًا على كميات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية. يحتوي البيض أيضًا على فيتامينات ومعادن أخرى. لزيادة تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية .





4. بذور الشيا







ليست غنية فقط بأحماض أوميجا 3 الدهنية ولكنها غنية أيضًا بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية الأخرى. فهي محملة بالمغنيسيوم والبروتين والكالسيوم التي تساعد على الوقاية من مرض السكري وتحسين أداء التمارين الرياضية وكذلك تحسين صحة الدماغ وتحميك من الزهايمر







5. القرنبيط







يعتبر القرنبيط أيضًا مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية. هذه الخضار مفيدة للحفاظ على صحة القلب وهي غنية بالعناصر الغذائية مثل النياسين والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

