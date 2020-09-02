الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيًّا أثناء محاولته الهروب إلى أربيل

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال إرهابي أثناء محاولته الهروب من نينوي إلى أربيل.





وقالت الاستخبارات- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إنه "بعملية نوعية استباقية، نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوي ، وفوج حماية القيادة وأمن نينوي ، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين ، في سيطرة الشهيد سبهان ، في منطقة كوكجلي ، في قضاء الحمدانية أيسر الموصل ، أثناء محاولته الهروب إلى أربيل".





وأضاف البيان أن المعتقل "من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".



