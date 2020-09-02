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أخبار العالم

الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيًّا أثناء محاولته الهروب إلى أربيل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:46 ص
العراق
العراق
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أ ش أ
أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال إرهابي أثناء محاولته الهروب من نينوي إلى أربيل.

وقالت الاستخبارات- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إنه "بعملية نوعية استباقية، نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوي، وفوج حماية القيادة وأمن نينوي، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين، في سيطرة الشهيد سبهان، في منطقة كوكجلي، في قضاء الحمدانية أيسر الموصل، أثناء محاولته الهروب إلى أربيل".

وأضاف البيان أن المعتقل "من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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