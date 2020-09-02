أنامل فنانة.. ريتا هانى طفلة تعشق الرسم وتلوين اللوحات

قالت الطفلة ريتا هانى ، إنها بدأت فى اكتشاف موهبتها عند بلوغها 7 سنوات ، منوهة إلى أنها تحب الرسم والتلوين، موضحة أنها يمكن أن ترسم أكثر من رسمة فى الاسبوع الواحد .
وأضافت الفنانة ريتا هانى ، خلال حوارها ببرنامج ، صباح الورد ، المذاع على فضائية ، TeN ، أن كل اصدقائها يشجعونها على تنمية موهبتها فى الرسم .
وأشارت الفنانة ريتا هانى ، إلى أنها تعشق رسم المناظر الطبيعية من الورود والأشجار وغيرها من البحار والأنهار ،لافتة إلى أنها التحقت الأكاديميات التي تنمي وتطور موهبتها فى الرسم .
وتابعت الفنانة ريتا هانى ،أنها تسعى لتقديم لوحاتها في معرض رسم كبير ، وتحلم عندما تكبر تصبح مهندسة ديكور ويكون لها المعرض الخاص بها .