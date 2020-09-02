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توك شو

أنامل فنانة.. ريتا هانى طفلة تعشق الرسم وتلوين اللوحات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:53 ص
الفنانة ريتا هانى
الفنانة ريتا هانى
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ريهام فيكتور
قالت الطفلة ريتا هانى ، إنها بدأت فى اكتشاف موهبتها عند بلوغها 7 سنوات ، منوهة إلى أنها تحب الرسم والتلوين، موضحة أنها  يمكن أن ترسم أكثر من رسمة فى الاسبوع الواحد .

وأضافت الفنانة ريتا هانى ، خلال حوارها ببرنامج ، صباح الورد ، المذاع على فضائية ، TeN ،  أن كل اصدقائها يشجعونها على تنمية موهبتها فى الرسم .

وأشارت الفنانة ريتا هانى ، إلى أنها تعشق رسم المناظر الطبيعية من الورود والأشجار وغيرها  من البحار والأنهار ،لافتة إلى أنها التحقت الأكاديميات التي تنمي وتطور موهبتها فى الرسم .

وتابعت الفنانة ريتا هانى ،أنها تسعى لتقديم لوحاتها في معرض رسم كبير ، وتحلم عندما تكبر تصبح مهندسة ديكور ويكون لها المعرض الخاص بها .
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