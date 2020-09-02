أنامل فنانة.. ريتا هانى طفلة تعشق الرسم وتلوين اللوحات

يمكن أن ترسم أكثر من رسمة فى الاسبوع الواحد . قالت الطفلة ريتا هانى ، إنها بدأت فى اكتشاف موهبتها عند بلوغها 7 سنوات ، منوهة إلى أنها تحب الرسم والتلوين ، موضحة أنها





وأضافت الفنانة ريتا هانى ، خلال حوارها ببرنامج ، صباح الورد ، المذاع على فضائية ، TeN ، أن كل اصدقائها يشجعونها على تنمية موهبتها فى الرسم .





الفنانة ريتا هانى ، إلى أنها تعشق رسم المناظر الطبيعية من الورود وغيرها من البحار والأنهار ، لافتة إلى أنها التحقت الأكاديميات التي تنمي وتطور موهبتها فى الرسم . وأشارتوالأشجارلافتةأنهاالأكاديمياتالتيتنمي



