AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

قبل الكشف عنها رسميا.. تسريب أول صور لـ سكودا اينياك 2021 الكهربائية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

قامت سكودا التشيكية لصناعة السيارات بنشر أول صور رسمية لسيارتها الكهربائية الجديدة كليا اينياك 2021، قبل التدشين الرسمي لها، ثم قامت بحذفها على الفور، أى أنها نشرت بالخطأ.


ولكن على الفور قامت العديد من الصفحات المهتمة بعالم السيارات بالحصول على الصور الرسمية الأولى لسيارة اينياك 2021 الكهربائية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فيس بوك وتويتر و"إنستجرام".


وأظهرت الصور المسربة معلومات عديدة عن السيارة اينياك 2021، والكشف عن التصميمات الداخلية والخارجية وبعض المعلومات عنها.


وحصلت السيارة اينياك 2021 على واجهة أمامية قصيرة، وخط سقف ممتد، وخط كتف مرتفع، ومصابيح أمامية وخلفية ليد، وجنوط مناسبة لحجم السيارة الـ suv.


أما المقصورة الداخلية، فستحصل على شاشة كبيرة مقاس 13 بوصة، وأجهزة قياس رقمية، وشاشة رأسي مع وظائف واقع معزز، وإضاءة محيطية وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وكابينة جيدة التهوية بأرضية مسطحة.


وأكد خبراء السيارات أن السيارة التشيكية ستستمد قوتها من محرك دفع خلفي للإصدار الأساسي بقوة 146 حصانا، وبطارية 55 كيلوواط/سا، مع إجمالي نطاق قيادة يبلغ 340 كلم لكل شحنة، في حين يأتي البديل ذي المواصفات المتوسطة بقوة 178 حصانا، وبطارية 62 كيلوواط/سا مع نطاق قيادة يبلغ 390 كلم لكل شحنة، في حين أن الإصدار الأعلى لنظام الدفع الخلفي بقوة 201 حصان وبطارية 82 كيلوواط/سا، ونطاق قيادة يبلغ 500 كلم/سا.

قبل الكشف عنها رسميا.. تسريب أول صور لـ سكودا اينياك 2021 الكهربائية
قبل الكشف عنها رسميا.. تسريب أول صور لـ سكودا اينياك 2021 الكهربائية
قبل الكشف عنها رسميا.. تسريب أول صور لـ سكودا اينياك 2021 الكهربائية
قبل الكشف عنها رسميا.. تسريب أول صور لـ سكودا اينياك 2021 الكهربائية
قبل الكشف عنها رسميا.. تسريب أول صور لـ سكودا اينياك 2021 الكهربائية
قبل الكشف عنها رسميا.. تسريب أول صور لـ سكودا اينياك 2021 الكهربائية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا: جاكوار تكشف عن I-Pace 2021 الكهربائية بتقنيات جديدة.. صور

شاهد.. سيارة بيك اب جديدة من لوردستاون اندورانس كهربائية بالكامل.. صور

شاهد.. تشويق جديد للسيارة ليريك كاديلاك قبل الإعلان الرسمي عنها.. فيديو

سانج يونج تروج لأول سياراتها الكهربائية كوراندو EV 2021 بصور تشويقية

مواصفات سكودا سكالا skoda scala الجديدة في مصر.. صور

أحدث أسعار سكودا كاميك Ambition 2021 في مصر.. وأهم المواصفات

ترشيحاتنا

ساندويتش متَّاكل.. وجبة من أحد المطاعم الشهيرة تثير غضب الرواد.. صور

حكم من يرفض أن يسامح كل من أذاه فى حياته

التليفزيون الإسرائيلي: كوشنر يسعى لإقناع المزيد من دول الخليج لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل

الذكرى الثانية لرحيل كوثر رمزي.. حكاية الشاهدة الوحيدة في قضية مقتل المطربة ذكرى

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء

عودة الروح إلى حدائق المنتزه مع بدء أعمال التطوير.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الكشف عنها رسميا.. تسريب أول صور لـ سكودا اينياك 2021 الكهربائية

التفوق يولد من رحم المعاناة.. "طبلية" سر تفوق ندى في الثانوية الزراعية بكفر الشيخ

الكشف عن معلومات جديدة لـ كيا ستينجر 2021.. صور