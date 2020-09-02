قبل الكشف عنها رسميا.. تسريب أول صور لـ سكودا اينياك 2021 الكهربائية

قامت سكودا التشيكية لصناعة السيارات بنشر أول صور رسمية لسيارتها الكهربائية الجديدة كليا اينياك 2021، قبل التدشين الرسمي لها، ثم قامت بحذفها على الفور، أى أنها نشرت بالخطأ.





ولكن على الفور قامت العديد من الصفحات المهتمة بعالم السيارات بالحصول على الصور الرسمية الأولى لسيارة اينياك 2021 الكهربائية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فيس بوك وتويتر و"إنستجرام".





وأظهرت الصور المسربة معلومات عديدة عن السيارة اينياك 2021، والكشف عن التصميمات الداخلية والخارجية وبعض المعلومات عنها.





وحصلت السيارة اينياك 2021 على واجهة أمامية قصيرة، وخط سقف ممتد، وخط كتف مرتفع، ومصابيح أمامية وخلفية ليد، وجنوط مناسبة لحجم السيارة الـ suv.







أما المقصورة الداخلية، فستحصل على شاشة كبيرة مقاس 13 بوصة، وأجهزة قياس رقمية، وشاشة رأسي مع وظائف واقع معزز، وإضاءة محيطية وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وكابينة جيدة التهوية بأرضية مسطحة.





وأكد خبراء السيارات أن السيارة التشيكية ستستمد قوتها من محرك دفع خلفي للإصدار الأساسي بقوة 146 حصانا، وبطارية 55 كيلوواط/سا، مع إجمالي نطاق قيادة يبلغ 340 كلم لكل شحنة، في حين يأتي البديل ذي المواصفات المتوسطة بقوة 178 حصانا، وبطارية 62 كيلوواط/سا مع نطاق قيادة يبلغ 390 كلم لكل شحنة، في حين أن الإصدار الأعلى لنظام الدفع الخلفي بقوة 201 حصان وبطارية 82 كيلوواط/سا، ونطاق قيادة يبلغ 500 كلم/سا.