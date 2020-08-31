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سيارات

العين فلقت الحجر..تداول صورعن تعرض سيارة ياسمين صبري لحادث

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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كريم عاطف
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة منسوبة لسيارة الفنانة ياسمين صبري الجديدة من نوع رولز رايز داون بعد تعرضها لحادث على الطريق.

وعلق العديد من رواد الفيس بوك على الصورة المنسوبهة لسيارة ياسمين صبري ، العين فلقت الحجر وقدر الله وما شاء فعل.

وحتى الآن لم تصدر الفنانة اي تصريح رسمي بشان هذا الحادث او صحته من عدمها .

والجدير بالذكر ان الفنانه ياسمين صبري اهدي لها زوجها رجل الأعمال أحمد  أبو هشيمة سيارة منه روز رايز داون من عدة أيام.

وتصل سعر السيارة رول من طراز داون الي 6 ملايين ونصف المليون جنيها بالإضافة إلي جمارك وقدرها 3 مليون ونصف المليون جنيها ليصبح إجمالي سعر السيارة  10ملايين جنيه مصري .
العين فلقت الحجر..تداول صورعن تعرض سيارة ياسمين صبري لحادث
العين فلقت الحجر..تداول صورعن تعرض سيارة ياسمين صبري لحادث
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