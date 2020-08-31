العين فلقت الحجر..تداول صورعن تعرض سيارة ياسمين صبري لحادث

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة منسوبة لسيارة الفنانة ياسمين صبري الجديدة من نوع رولز رايز داون بعد تعرضها لحادث على الطريق.





وعلق العديد من رواد الفيس بوك على الصورة المنسوبهة لسيارة ياسمين صبري ، العين فلقت الحجر وقدر الله وما شاء فعل.





وحتى الآن لم تصدر الفنانة اي تصريح رسمي بشان هذا الحادث او صحته من عدمها .





والجدير بالذكر ان الفنانه ياسمين صبري اهدي لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة سيارة منه روز رايز داون من عدة أيام.



