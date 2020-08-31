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سيارات

في ذكرى رحيله .. تعرف على ماركة سيارة نجيب محفوظ

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:18 م
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
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اشرف عطية
تحل اليوم ذكرى وفاة عميد الادب العربي نجيب محفوظ حيث وافتة المنية يوم 30 أغسطس عام 2006 بعدما أثرى الحياة الثقافية بمؤلفاته العديدة التي اثرت في كل من قرأها. 

 فاز عميد الادب العربي نجيب محفوظ بجائزة نوبل ليصبح الاديب العربي الوحيد المتوج بها في التاريخ محدثًا بذلك ثورة كبرى في عالم الرواية العربية.

وفى ذكري وفاتة نعرض عليكم سيارتة التي كان يحبها جدا ويتنقل بها في كل مكان وهي سيارة ماركة فيات 128 من انتاج شركة النصر المصرية لصناعة السيارات

كانت السيارة فيات 128 هي سيارة المصريين الاولي في حقبة السبعينيات والثمانينيات و كانت تحتل المرتبة الاوةلي في المبيعات حينها و كان يفضلها الشعب المصري نظرًا لتوافر قطع غيارها والفنيين الذين يقوموا بإأصلاحها. 

ظهرت السيارة فيات 128 في العديد من الافلام و المسلسلات العربية وكانت من انتاج مصري فكانت تقوم بتصنيعها شركة النصر لصناعة السيارات هي و جميع سيارات فيات . 

تأتي فيات 128 بمحرك 1100 سي سي بيكون 4 سلندر و 55 حصان متصل بفتيس مانيوال اربع سرعات و تأتي بمحرك اخر 1300 سي سي 4 سلندر و 68 حصان متصل بفتيس مانيوال من 5 سرعات و تباع الان في مصر بمتوسط سعر 24.000 جنية  .

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