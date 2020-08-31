في ذكرى رحيله .. تعرف على ماركة سيارة نجيب محفوظ

تحل اليوم ذكرى وفاة عميد الادب العربي نجيب محفوظ حيث وافتة المنية يوم 30 أغسطس عام 2006 بعدما أثرى الحياة الثقافية بمؤلفاته العديدة التي اثرت في كل من قرأها.





فاز عميد الادب العربي نجيب محفوظ بجائزة نوبل ليصبح الاديب العربي الوحيد المتوج بها في التاريخ محدثًا بذلك ثورة كبرى في عالم الرواية العربية.









وفى ذكري وفاتة نعرض عليكم سيارتة التي كان يحبها جدا ويتنقل بها في كل مكان وهي سيارة ماركة فيات 128 من انتاج شركة النصر المصرية لصناعة السيارات